〔路透调查〕世界经济明年料略微好转,欧洲持续成为最大拖累

* 世界经济2013年料温和改善

* 美国财政悬崖和欧债危机是最大风险

* 世界经济2013年料增长3.4%--调查

* 欧洲仍对世界经济增长构成最大拖累

记者 Andy Bruce

路透伦敦10月11日电---路透针对全球范围内数百名分析师展开的调查显示,对于欧洲衰退、亚洲和美国增长放缓甚至停滞不前的全球经济来讲,明年料只会略有好转.

周四公布的路透调查称,今年世界经济增长率料为3.1%,2013年料触及3.4%.这比7月调查结果略有下降,且慢于国际货币基金组织(IMF)最近预估的3.3%和3.6%.

虽然几乎人人都认为2012年世界经济形势艰难,但稍早时有些人曾寄望美国经济韧性和快速增长的新兴市场能够将动能维持下去.

但最近这种看法发生了改变,过去一周接受路透访问的分析师称,至少一部分颓势将无可避免地持续至明年.

这很大程度上要取决于中国这个亚洲最大的经济体能否在今年摆脱低迷,以及欧洲是否能遏制住久拖不决的债务危机.

"随着2012年逐渐过去,我们之前普遍以为的明年会比今年好的想法,正在迅速打消,"伦敦Investec的分析师Victoria Clarke说.

她指出明年面临一些重大风险,包括美国所谓的"财政悬崖",若政界不能达成协议避开这个问题,一旦触发大幅自动减支,将立即损伤经济增长.

"我们认为,他们会就此达成某种形式的妥协.但明年全球增长还有许多较小的拖累--欧洲危机无疑还会继续下去,"Clarke说.

随着债务危机持续发酵,预计明年欧洲将继续成为世界经济的最大拖累.

路透调查图表,请点选(link.reuters.com/kej33t).

调查覆盖的19个国家中,预计2013年表现最差的五个全部是欧洲国家,意大利排名垫底.(完)