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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 10:58 BJT

〔东京汇市〕欧元持稳,日圆因风险厌恶减弱而全线下跌

* 美国就业数据公布后日圆全线下跌,软银消息也打压日圆

* 澳元及其它风险货币上涨,因亚股攀升

* 欧元上涨,此前IMF支持给予希腊、西班牙更多减赤时间

路透东京10月12日电---欧元周五小涨.昨日欧元结束了连续三天的跌势,因国际货币基金组织(IMF)称应该给予欧元区高负债国家更多时间来削减赤字.日圆因风险偏好上升而全线走跌.

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