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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 11:02 BJT

〔东京美债〕公债价格受企业获利担忧与大选不确定性支撑

路透东京10月12日电---美国公债价格周五受到支撑,指标10年期公债收益率(殖利率)持于本周低点附近,由于投资者担忧企业获利,而且美国总统选举存在不确定性.

10年期美债收益率US10YT=RR报1.679%,接近纽约尾盘水平以及本周低点1.666%.

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