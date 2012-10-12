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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 11:06 BJT

〔日本债市〕指标公债价格小跌,关注下周20年期日债标售

路透东京10月12日电---指标日本公债周五有望结束三日连涨之势,继上日收益率(殖利率)收在九周低位后,投资者对进一步追高价格踟蹰不前.

指标10年期日债收益率JP10YTN=JBTC上涨0.5个基点,报0.755%,周四收于8月7日以来的最低位.

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