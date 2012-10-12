更正(公司方):〔中国金融〕华融资产股份公司挂牌成立,将择机IPO实现海内外整体上市

(更正:公司新闻稿将内文第二段的持股比例更正为:财政部持股"98.06%",非"98.07%";中国人寿保险(集团)公司的参股比例为"1.94%",非"1.93%".)

路透北京10月12日电---中国华融资产管理股份有限公司周五正式挂牌成立.董事长赖小民称,将在改制完成后,稳步推进增资扩股,适时引进海内外优秀战略投资者,择机完成首次公开发行股票(IPO)实现海内外整体公开上市.

华融股份公司注册资本达258亿元人民币,财政部持股98.06%,中国人寿保险(集团)公司的参股比例为1.94%.意味着中国华融由政策性机构向市场化机构的彻底转型.公司总裁为柯卡生.

1999年,为支持国有银行改革,中国成立了信达,华融,长城和东方四家资产管理公司,分别剥离了四大国有商业银行的不良资产并交由四家国有资产管理公司处置.而在政策性不良资产处置任务完成后,四家公司均开始商业化转型.

2010年,信达资产管理公司经国务院批准已实施了股份制改革,华融为此之后的第二家.

华融公司全面完成6,800亿元的政策性不良资产处置任务后,自2006年开始启动商业化转型.截止今年6月末,中国华融总资产为2,463亿元,集团所有者权益344亿元.去年公司实现利润50.07亿元,比上年增长148%;今年上半年利润为34.6亿元,同比增加60%.

目前华融在全国30个省设有32家分支机构,可以为客户提供资产管理,银行,证券,信托,租赁,基金,期货,投资等全牌照,多功能,一揽子综合金融服务.(完)