〔路透基点〕标准普尔下调中国宝钢长期企业信用评等至"A-"--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月11日电---汤森路透旗下基点报导,评级机构标准普尔今日将中国宝钢集团的长期企业信用评等从A调降为A-,展望为稳定.
"我们预计2012-13年业绩表现将乏力,投资可能增长…鉴于中国宏观经济形势不明朗之际,钢材供应持续过剩,宝钢在此期间的获利能力也许会弱于2011年."标普信贷分析师Sangyun Han表示.
据8月28日的报导,宝钢集团旗下上市公司宝山钢铁股份已表示,拟为宝钢湛江钢铁项目总计投资400亿元人民币.
宝钢一直在与大型银行就湛江项目的融资商谈联贷事宜.该项目于5月获得国家发改委批准时,总投资额拟为696.8亿人民币,其中50%将通过银行贷款筹集.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。