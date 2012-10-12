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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 11:51 BJT

〔路透基点〕标准普尔下调中国宝钢长期企业信用评等至"A-"--RLPC

路透香港10月11日电---汤森路透旗下基点报导,评级机构标准普尔今日将中国宝钢集团的长期企业信用评等从A调降为A-,展望为稳定.

"我们预计2012-13年业绩表现将乏力,投资可能增长…鉴于中国宏观经济形势不明朗之际,钢材供应持续过剩,宝钢在此期间的获利能力也许会弱于2011年."标普信贷分析师Sangyun Han表示.

据8月28日的报导,宝钢集团旗下上市公司宝山钢铁股份已表示,拟为宝钢湛江钢铁项目总计投资400亿元人民币.

宝钢一直在与大型银行就湛江项目的融资商谈联贷事宜.该项目于5月获得国家发改委批准时,总投资额拟为696.8亿人民币,其中50%将通过银行贷款筹集.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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