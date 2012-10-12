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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 11:41 BJT

〔路透基点〕远东机械工业委托永丰银行办理20亿台币融资案--RLPC

路透香港10月11日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,台湾远东机械工业已委托永丰银行安排一笔20亿台币的五年期融资.

据悉,这笔贷款料于下周启动.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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