加拿大公安部长称将评估中海油收购Nexen案安全因素

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透艾伯塔省卡尔加里10月11日电---加拿大公安部长涂斯维(Vic Toews)周四称，加拿大政府评估中海油(0883.HK)对NexenNXY.TO价值151亿美元的收购案时，不仅会对该交易进行经济分析，还会考虑安全因素。
美国国会报告称中国企业可能进行间谍活动，引发了这可能影响加拿大政府对该收购案决定的质疑，涂斯维的上述言论则是对此的回应。
"我要说的是，内阁对每项提交上来的交易都会从安全角度考虑，"他对记者说道。
加拿大工业部长Christian Paradis周四宣布，将政府对中海油收购Nexen的评估期延长30天。
美国国会在周一的报告中敦促本土公司不要与中国电信设备厂商华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)进行生意往来，令外界的关切聚焦于中国企业可能的间谍威胁。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。