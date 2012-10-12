〔路透调查〕美国经济料继续缓慢增长,多数分析师认为可避免财政悬崖

路透纽约10月11日电---周四公布的路透调查显示,美国明年上半年经济增长前景仅比先前稍微黯淡一些.这表明,尽管面临国内外形势带来的重重阻力,美国经济仍将继续缓慢而稳定的前行.

调查显示,分析师对2013年第一季经济增长环比年率的预估调降至1.6%,上月预估为1.7%.对第二季的预估从2.3%降至2.1%.此次调查对象包括70多名分析师.

经济增长放缓的前景反映出"财政悬崖"构成的一些拖累.多数受访分析师认为,美国国会将采取行动避免危机.

这个前景还反映出人们对其它地区经济状况的谨慎看法,即便是许多分析师预计欧洲会缓慢复苏,中国会避免经济"硬着陆".

"如果你增长速度在2%左右,而中国和欧洲需求不管出于什么原因出现了放缓,那你就会接近零增长.现在每0.1个百分点都很重要."Wells Fargo Securities全球经济分析师Jay Bryson说道.

分析师对美国今年第三季经济增幅的预估为1.7%,与9月预估中值一致,打破了2012年4月以来路透月度调查中分析师预估不断恶化的情况.

2013年第一季之后,GDP增速料将回到2%以上,第三季和第四季料分别增长2.5%和2.6%.

2013年增幅预估均值为2.0%,与上月预估一致.

Bryson称:"我认为不会比现在大幅趋缓,但这要看年底前财政政策是怎么个状况."

**站在财政悬崖边上**

此次调查的31位分析师中有29位预计"财政悬崖"可以避免.

Desjardins分析师Francis Genereux称:"美国将部分避开财政悬崖.我们的基础预测包括对最高收入阶层增税,将联邦支出降到低于债务上限协议要求的水平."

他预计这样做的结果是对GDP构成1%的拖累.

对失业率的预估略微改善,分析师预计明年每个季度失业率都将低于8%.

美国楼市回暖一直是今年经济中的一个亮点,而且料将加速回升.分析师预计,标准普尔Case-Schiller房价指数今年平均上涨1.7%,7月预估为下跌1.2%.

这种复苏势头或将持续到2013年,实现3.1%的涨幅,先前预估为1.6%.

分析师对今明两年的通胀率预估保持低迷,预计今年为2.1%,上次调查为2.0%.明年料降至2.0%.

分析师预计核心通胀率今年为2.1%,明年为1.9%,上次预估分别为2.2%和1.9%.(完)