《汇市简讯》美元/印度卢比或在52.50-52.80盘整

0312GMT * 欧元走升及风险偏好升温,推动美元/印度卢比低开在53.58附近,昨日收报52.67 * 该货币对可能会在52.50-52.80盘整,关注股市和工业产出数据 * 印度8月工业产出数据将于0530GMT公布,市场调查预计8月工业产出同比增1.1%,7月仅增0.1% * 隔夜美元/印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)交投于52.78-52.91,纽约市场收报52.90-52.95.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=