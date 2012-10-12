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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 11:34 BJT

〔日本经济〕资本流入"避险资产"推高日圆,损及日本出口--日央行委员

路透10月12日电---日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示:

* 更多资本流入"避险资产"推高日圆,损及日本出口

* 日本等发达国家的货币政策非常宽松,可能对其它国家造成正面及负面影响

* 央行在制订政策时应考虑全球风险偏好和资本流动,这点变得日益重要(完)

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