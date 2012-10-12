〔全球农业〕美国农业部下调2012/13年度全球玉米库存预估(更新版)

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路透华盛顿10月11日电---美国政府预计,2012/13年度美国和全球玉米库存料较此前预期的紧张,此外全球主要小麦出口国--澳洲的小麦产量已因乾旱而减少,谷物期货因而上扬.目前,全球农业部长正准备集聚一堂讨论粮食价格居高不下的问题.

这是美国农业部(USDA)两周来第二次给出低于市场预期的库存预估,让市场感到意外.USDA此次公布报告称,在稳固需求下,美国玉米和大豆库存料分别降至17年和八年低位.

在美国50多年来不遇的严重旱灾令人们担心食品供应危机的之际,全球农业部长定于下周齐聚罗马举行会谈.USDA公布的最新全球农作物产量预估,例如下调玉米和小麦库存预估,都可能为此次会议提供最新且最全面的指导.

报告公布后,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货一度跳涨5%至三周高位.小麦期货周四涨1.8%,收于50日移动均线切入位形成的关键技术阻力位上方.大豆期货攀升1.7%,为两周来最大单日涨幅.

USDA对美国玉米和大豆作物收获量的预估,略高于交易商的预期,不过超出幅度为近年来最小.USDA预计的2012/13年结存量则低于分析师预期.

玉米结存量预计在6.19亿蒲式耳,表明库存消费比料在5.5%.

随着美国玉米产量连续第三年下降,需求将受到冲击.2012/13年出口量预计在11.5亿蒲式耳,为37年来最低水准.五年前美国玉米出口量曾在24亿蒲式耳.

本作物年度的大豆出口及国内压榨量增加,将使得需求量较USDA的9月预估值高出9%,且令结存量低至1.30亿蒲式耳.

全球玉米库存将较2011/12年水准减少11%,总量料为六年最低水平,主要是由于乾旱.USDA亦将欧盟玉米库存预估下调了2.6%.

USDA表示,旱情将令澳洲小麦产量降至2,300万吨,较一个月前低了12%;而不利气候(包括夏季乾旱和早霜)造成俄罗斯小麦产量再减少3%.

USDA称,整体上全球小麦库存将较去年下降13%.结存量将会是四年最低水准.(完)