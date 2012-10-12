〔全球农业〕美国农业部下调2012/13年度全球玉米库存预估(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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路透华盛顿10月11日电---美国政府预计,2012/13年度美国和全球玉米库存料较此前预期的紧张,此外全球主要小麦出口国--澳洲的小麦产量已因乾旱而减少,谷物期货因而上扬.目前,全球农业部长正准备集聚一堂讨论粮食价格居高不下的问题.
这是美国农业部(USDA)两周来第二次给出低于市场预期的库存预估,让市场感到意外.USDA此次公布报告称,在稳固需求下,美国玉米和大豆库存料分别降至17年和八年低位.
在美国50多年来不遇的严重旱灾令人们担心食品供应危机的之际,全球农业部长定于下周齐聚罗马举行会谈.USDA公布的最新全球农作物产量预估,例如下调玉米和小麦库存预估,都可能为此次会议提供最新且最全面的指导.
报告公布后,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货一度跳涨5%至三周高位.小麦期货周四涨1.8%,收于50日移动均线切入位形成的关键技术阻力位上方.大豆期货攀升1.7%,为两周来最大单日涨幅.
USDA对美国玉米和大豆作物收获量的预估,略高于交易商的预期,不过超出幅度为近年来最小.USDA预计的2012/13年结存量则低于分析师预期.
玉米结存量预计在6.19亿蒲式耳,表明库存消费比料在5.5%.
随着美国玉米产量连续第三年下降,需求将受到冲击.2012/13年出口量预计在11.5亿蒲式耳,为37年来最低水准.五年前美国玉米出口量曾在24亿蒲式耳.
本作物年度的大豆出口及国内压榨量增加,将使得需求量较USDA的9月预估值高出9%,且令结存量低至1.30亿蒲式耳.
全球玉米库存将较2011/12年水准减少11%,总量料为六年最低水平,主要是由于乾旱.USDA亦将欧盟玉米库存预估下调了2.6%.
USDA表示,旱情将令澳洲小麦产量降至2,300万吨,较一个月前低了12%;而不利气候(包括夏季乾旱和早霜)造成俄罗斯小麦产量再减少3%.
USDA称,整体上全球小麦库存将较去年下降13%.结存量将会是四年最低水准.(完)
--编译 许娜/洪曦; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。