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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 11:38 BJT

〔标题新闻〕美国共和党总统候选人罗姆尼对奥巴马的领先优势扩大到3个百分点--路透/Ipsos

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8LB9SO]

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