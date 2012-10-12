版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 11:55 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元小幅走软,但仍上看1.2645

0303GMT

* 澳元/新西兰元小幅走软,昨日在亚洲交易时段曾上涨

* 动能指标仍然偏多

* 由波林格区间下缘反弹后,上档目标为下行的波林格区间上缘

* 7月至10月跌势的38.2%回档位1.2645构成下一道阻力

* 技术图表:(link.reuters.com/sym33t)

(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐