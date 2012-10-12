〔电信产业〕英国国会调查中国华为在电信基础设施中的角色

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦10月11日电---英国国会情报和安全委员会正在对中国电信巨头华为HWT.UL进行详细审查,由于华为介入通讯基础设施,欧美国家对其带来安全隐患的担忧日益升温.
华为在英国耕耘已久,且与英国最大电信运营商英国电讯(BT)(BT.L)存在合作关系,自2005年就开始为其进行网络升级.
上个月英国首相卡梅伦也曾对华为表示支持.当时卡梅伦接见华为创始人任正非,欢迎华为在英国进行的一项20亿美元投资.任正非大约30年前曾在中国解放军担任技术人员.
该国会委员会主席Malcolm Rifkind表示,在美国国会调查报告之前,委员会便已关注华为与英国电讯的关系.
"对华为的特别关注,不仅因为它是中国一家大型公司,还因为它的创始人曾为中国军方工作,显然令人怀疑他们真正不受政府影响的程度."
华为表示,自11年前设立第一个英国办事处以来,一直在接受英国政府和相关法律的审查.目前该委员会还没有要求华为提供证据.
"我们与英国政府定期保持接触,也欢迎各种讨论及提问,"华为的发言人表示.
英国电讯也表示,与华为的合作严格遵循相关法律.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。