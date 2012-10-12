〔路透基点〕台湾中钢的印度公司将与银行洽谈9,000万美元贷款--RLPC

路透香港10月11日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,台湾中钢旗下的印度公司下周四(10月18日)将与银行开会商谈一笔9,000万美元的融资.

据悉,中信银正在协调相关事宜.

贷款期限预计为六年,将分期偿还.

讨论的利率价码约为160个基点.该交易预计将采取风险共担机制,若伦敦银行间同业拆借利率(Libor)与台北美元拆借利率(TAIFX)之差超过商定数值,借款人将负担超出部分.

资金将用于支持借款人在印度的业务拓展.(完)