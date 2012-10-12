〔中国汇市〕人民币早盘再创历史新高,中间价升破近期区间顺应市场力量

* 人民币早盘再创历史新高

* 中间价跳空高开,突破近期运行区间

* 购汇需求不足令升值压力不减

* 周末贸易数据料提供指引

路透北京10月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘大涨,再创1994年有官方牌价以来的历史新高.中间价今日跳空高开突破两个多月来的区间上限,带动成交价延续近期升值态势,并冲关夺隘升破6.27元.

交易员指出,过去两个月间人民币中间价一直持稳于6.33-6.35区间,但本周以来市场成交一直保持接近日间波幅上限的强劲走势.央行中间价今天突破近期区间,看来更多是顺应市场力量;短期内人民币仍面临升值压力,不过周末公布的9月贸易数据应可提供更多指引.

"近期人民币受欧元影响其实不大了,前几天即期和中间价的价差太大,现在是即期市场把(美元兑人民币)中间价拉下来.部分原因主要是客户结汇行为,QE3(美国第三轮量化宽松)肯定也有一定影响."上海一外资银行交易员表示.

北京时间12:25,人民币兑美元即期报6.2670元,稍早最高升至6.2654元,上日收报6.2770元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3264元,创两个半月来新高,上日中间价为6.3391元.

市场人士认为,人民币近期连续走升主要是各金融机构为减少美元持仓成本或尽量增加收益所做的外汇掉期(SWAP)交易操作造成的,调整美元持仓期限的同时,却没有改变美元的头寸,完全是交易导致的市场行为.[ID:nSH0117135]

上述交易员并称,今天人民币创出历史新高以后,仍未见明显美元购汇需求出来,预计人民币的升值压力还未完全消化,后市可能继续走强,而周末公布的贸易数据应可提供指引.

"购汇需求不出来,这说明企业购汇可能已经买好了也不再关心汇价,而从机构来说当前价位可能已经没有空头,不需要再购汇平仓获利了结,...我知道前两天6.28元是有机构(美元)多头的,现在肯定很受伤."该交易员称.

路透调查综合27位机构分析师的预测中值显示,中国9月进出口增幅料均较上月反弹,但仍延续个位数增长,实现全年进出口总额10%的增长预订目标料有难度.[ID:nSB2036173]

上海另一银行交易员则表示,在各国推出量化宽松措施的背景下,中国央行仅通过逆回购来短期缓解流动性紧张的政策力度不够,人民币肯定面临升值压力,这从7、8月QE3预期升温时人民币即期开始升值可以看出端倪.

东京汇市欧元兑美元EUR=周五小升0.1%至1.2940,接近上日高点1.2952,且自10月1日以来低点1.2825回升.欧元持续守在200日移动平均的关键技术支撑上方.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3594/34,上日尾盘为6.3710.

北京时间12:26,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2735/50元,上一交易日尾盘报6.2800元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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