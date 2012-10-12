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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 11:43 BJT

〔日本股市〕早盘收平,日圆走低抵消软银股价大跌的影响

路透东京10月12日电---日股日经指数周五早盘收平盘,软银(9984.T)暴跌16%,因其表示正寻求买进美国Sprint Nextel(S.N)约70%的股权,不过出口类股上扬,因有关可能有大规模交易达成的消息压低日圆.[ID:nST0563733]

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