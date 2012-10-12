〔投行观点〕巴克莱将第四季铝价预估下调至1,950美元,称供应严重过剩

路透10月11日电---巴克莱周四下调铝价预估,称未来几季铝料将成为表现最差的基本金属.

该投行将第四季铝价预估从之前的每吨2,150美元下调至1,950美元.

巴克莱预计,2013年铝平均价格将为每吨1,988美元,而且上半年走势将明显疲弱.之前其预计2013年的平均价格为2,275美元.

巴克莱在客户报告中称,铝市场处于供应严重过剩状态,即便需求回升也不太可能对这一局面产生太大影响.

巴克莱称,"基本面持续恶化.我们对2012年和2013年合计供应过剩的预估也从93.5万吨上调至240万吨,因为中国的产量升至纪录水准."(完)