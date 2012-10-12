〔投行观点〕巴克莱将第四季铝价预估下调至1,950美元,称供应严重过剩

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月11日电---巴克莱周四下调铝价预估,称未来几季铝料将成为表现最差的基本金属.
该投行将第四季铝价预估从之前的每吨2,150美元下调至1,950美元.
巴克莱预计,2013年铝平均价格将为每吨1,988美元,而且上半年走势将明显疲弱.之前其预计2013年的平均价格为2,275美元.
巴克莱在客户报告中称,铝市场处于供应严重过剩状态,即便需求回升也不太可能对这一局面产生太大影响.
巴克莱称,"基本面持续恶化.我们对2012年和2013年合计供应过剩的预估也从93.5万吨上调至240万吨,因为中国的产量升至纪录水准."(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。