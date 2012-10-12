〔中国货币市场〕14天回购利率受开盘价牵引止跌回升,惟流动性维持宽裕(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京10月12日电---中国银行间市场周五早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和七天品种持稳,14天期则受开盘价牵引,止跌并调头向上.不过交易人士表示,市场中流动性整体宽裕格局并未改变,大型银行出钱意愿明显.

交易员并指出,虽然本月逆回购到期量较大,且受季节因素影响财政存款对市场形成扰动的压力不可忽视,但机构对未来资金面的预期比较稳定,他们相信央行将通过逆回购"输血",以避免资金面出现大幅波动.

"昨天开始就比较宽松了,不过14天(利率)开盘就开得比较高,在3.6,毕竟逆回购价格在那,所以可能也不会低多少."华东一银行交易员称,现在资金利率有时也不一定就能体现出资金面的供需情况.

她并表示,受季节因素影响,下半月财政存款较其他月份会多一些,但是相信央行将滚动操作逆回购,不会让整个市场流动性出现紧绷局面,"如果这段时间(资金)比较宽松的话,可能会把(逆回购)期限弄得短一些,这样比较容易控制吧."

中国央行公开市场本周净投放量较国庆长假前一周缩减逾五成,至1,640亿元人民币;不过面对节后因例行调整准备金引发的短暂流动性缺口,央行仍及时出手援助,显示逆回购应对资金面变化的灵活性.[CN/MMTCN]

截止目前统计,从10月12日起至月末,将陆续有逾7,040亿元人民币逆回购到期.[ID:nSB2043437]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4233 2.4344 -1.11

七天CN7DRP=CFXS 3.1873 3.1855 0.18

14天CN14DRP=CFXS 3.5987 3.3921 20.66

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5750 2.8500 -27.50

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.6550 2.7000 -4.50

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8000 2.7000 10.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4290 2.4800 -5.10

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2242 3.1900 3.42

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6000 3.3800 22.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.4228 2.4475 -2.47

七天SHICNYSWD= 3.1725 3.1608 1.17

三个月SHICNY3MD= 3.7026 3.6997 0.29

===============================================================(完)