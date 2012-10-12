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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 12:08 BJT

《全球市场》亚洲股市持稳,增长担忧罩顶恐拖累周线收跌

* MSCI明晟除日本外的亚太股指上涨0.2%,日经指数持平

* 欧元兑美元持稳在1.2925,美元指数几无变动

* 布兰特原油守在115美元上方,铜价跌0.5%

* 美国10年期公债收益率接近本周最低水平

路透新加坡10月12日电---亚洲股市和欧元周五持稳,但本周累计恐录得跌幅,因对于企业财报疲弱与全球经济增长放缓的担忧限制风险偏好.

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