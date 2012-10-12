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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 12:25 BJT

《汇市简讯》美元指数昨日呈空头外包型态,但今日陷区间交投

0409GMT * 昨日美元指数的走势呈空头外包形态,今日在亚洲市场窄幅波动 * 再次受到波林格区间上缘的压制,目前阻力位在80.17 * 波林格区间收窄暗示走势将呈现区间交投 * 动能指标信号不一亦预示盘整走势 * 技术图表:(link.reuters.com/zan33t).(完) --编译 兰秀娟;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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