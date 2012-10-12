〔中国债市动态〕数据公布前现券持续走暖,信用债收益率延续补跌行情

路透上海10月12日电---在中国9月主要经济数据公布前,银行间市场资金面回稳令现券周五持续回暖.其中信用债收益率跌势较利率债略胜一筹,因前者对7月下旬以来的过大涨幅回调不足,从而延续补跌行情.

交易员并称,江西赛维LDKLDK.N短融兑付忧虑未减,而且新中基(000972.SZ)主体评级亦从A大幅下调至CC,信用债的违约阴影一直未消.不过目前机构仍对监管层会支持保兑付寄予厚望,目前上述不利因素暂未影响信用债交投热情.

上海一银行交易员表示,今日早盘信用债延续日前的暖意,收益率跌幅继续胜出.

他解释说,自7月下旬起现券收益率一波普涨过后,利率债收益率近期回调幅度超过信用产品,因此近日信用债走暖,或是对其收益率回调不足的补跌.市场的大方向,则仍需要关注下周将公布的多项主要经济数据.

剩余期限约4.35年的国债120003券最新报价tCN120003=CFXM为3.1950%/3.1800%,上日尾盘为3.2100%/3.1950%;首日上市的北京国资五年期中票1282387券tCN1282387=CFXS今日以4.87%的收益率开盘,目前最新成交在4.9699%.其票面利率为4.97%.

北京一银行交易员并指出,此前信用债与利率债收益率利差扩大,主要是由于供给压力所致.而在此前已有实质违约风险的山东海龙短融如期兑付示范效应下,机构对信用债风险心存侥幸心态仍强.如果资金面不出现明显紧张,预计这种暖意有望持续一段时间.

"据说城投债和中低评级(信用债)还是很抢手."后一交易员称.

9月末,身陷经营困境的光伏企业--中国江西赛维LDK在不到一个月的时间内,第二次被下调主体长期信用等级.上海新世纪资信评估公司此前发布报告,将其主体评级从A/负面,调整为BBB+/负面,其所发债券评级相应亦下调.[ID:nSB1799700]

最新的信用债下调评级事件为中诚信评级将新疆中基实业股份有限公司主体信用等级由A大幅下调至CC,并同时列入可能继续继续降级的观察名单,同时将11新中基CP001债项信用等级由A-1下调至B.[ID:nSB2045287](完)