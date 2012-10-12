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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 12:52 BJT

〔日本个股〕三家日本大银行考虑提供229亿美元贷款助软银收购Nextel

路透东京10月12日电---直接了解情况的消息人士周五对路透称,日本三家大银行正考虑向软银XAU=提供1.8万亿日圆(229亿美元)银团贷款,为其收购美国Sprint Nextel(S.N)增添资金力量.

消息人士并称,贷款银团包括瑞穗金融集团(8411.T)、三井住友金融集团(8306.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T).(完)

--编译 程琳;审校 白云

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