〔国际油市〕布兰特原油守在115美元上方,或创两个月来最佳单周表现

路透新加坡10月12日电---布兰特原油期货周五守在每桶115美元之上,接近四周高位,且有望创下两个月来最大单周涨幅,受益于土耳其与叙利亚间的紧张局势,北海油田产量下滑,以及美国数据表现良好.

上周美国初请失业金人数降至逾四年半以来的最低位,点亮了这个全球最大石油消费国的经济前景,此前国际货币基金组织(IMF)和世界银行双双下调全球经济增长预估.[ID:nSB2044841]

0425GMT,布兰特11月原油期货LCOc1下跌0.23美元,至每桶115.48美元,但本周迄今累计上涨逾3%,有望创下8月以来最大单周涨幅.