〔国际油市〕布兰特原油守在115美元上方,或创两个月来最佳单周表现

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月12日电---布兰特原油期货周五守在每桶115美元之上,接近四周高位,且有望创下两个月来最大单周涨幅,受益于土耳其与叙利亚间的紧张局势,北海油田产量下滑,以及美国数据表现良好.
上周美国初请失业金人数降至逾四年半以来的最低位,点亮了这个全球最大石油消费国的经济前景,此前国际货币基金组织(IMF)和世界银行双双下调全球经济增长预估.[ID:nSB2044841]
0425GMT,布兰特11月原油期货LCOc1下跌0.23美元,至每桶115.48美元,但本周迄今累计上涨逾3%,有望创下8月以来最大单周涨幅.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。