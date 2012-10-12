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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 13:16 BJT

〔突发新闻〕日本东部发生规模5级的地震,未发布海啸警报--电视

路透东京10月12日电---日本放送协会(NHK)周五报导,日本东部发生规模5级的地震.

目前并无立即传出伤害或损害报告,也未发布海啸警报.(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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