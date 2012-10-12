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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 13:42 BJT

〔欧洲经济〕对一年内消除欧洲多数不确定性感到乐观--德财长朔伊布勒

路透10月12日电---德国财政部长朔伊布勒周五表示,对一年内消除大部分与欧洲有关的不确定性感到乐观.(完)

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