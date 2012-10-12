《中国2012年地方债发行中标明细表》--10月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================= 一期 6/15 3 2.76% 206 1.47 ============================================================= 二期 6/29 5 3.07% 210 1.40 ============================================================= 三期 7/9 3 2.75% 239 1.35 ============================================================= 四期 7/16 5 3.02% 239 1.42 ============================================================= 五期 7/23 3 2.74% 231 1.3 ============================================================= 六期 7/30 5 3.13% 233 1.29 ============================================================= 七期 8/10 3 2.98% 216 1.38 ============================================================= 八期 8/17 5 3.38% 221 1.35 ============================================================= 九期 9/14 3 3.47% 206 1.91 ============================================================= 10期 9/14 5 3.58% 210 1.58 ============================================================= 合计 2,211 地方政府自行发债: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================== 上海地方债 8/23 5 3.25% 44.5 2.2 7 3.39% 44.5 2.1 ============================================================== 广东地方债 9/6 5 3.21% 43 2.62 7 3.40% 43 2.51 ============================================================== 浙江地方债 9/21 5 3.30% 43.5 2.14 7 3.47% 43.5 2.09 ============================================================== *深圳地方债 10/12 5 3.22% 13.5 1.85 7 3.43% 13.5 2.07 ============================================================== 合计 289 注:*代表新增内容.(完) --整理 康熙泽; 审校 李宏薇
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。