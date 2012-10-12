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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 14:23 BJT

〔标题新闻〕韩国恢复美国大米进口和销售,之前砒霜测试结果显示对人体无重大风险--农业部

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8LC1S4]

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