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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 14:05 BJT

〔东京汇市〕欧元持稳,风险规避情绪减弱令日圆承压

* 美国就业数据公布后日圆受压抑,软银消息亦带来压力

* 澳元及其它风险货币得到支撑,因亚股攀升

* 欧元持稳,市场等待西班牙申请救助和ECB启动公债购买计划

路透东京10月12日电---欧元周五持稳,昨日曾结束了连续三天的跌势,因国际货币基金组织(IMF)称应该给予欧元区高负债国家更多时间来削减预算赤字.日圆走势受压抑,因避险气氛降温.

市场陷于区间交易,因投资者继续等候西班牙申请援助,从而启动欧洲央行(ECB)的新救援机制.

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