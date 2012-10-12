〔中国基金〕汇添富率先开通货币基金T+0赎回,瞄准活期存款市场

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月12日电---中国汇添富基金管理公司周五宣布,已自周四起率先开通货币基金网上直销T+0赎回业务,真正实现货币基金赎回实时到帐.这使得货币基金的流动性已可以与银行活期存款相比,收益率又较活期存款高,有望吸引包括活期存款在内的万亿规模低风险理财资金的关注.
此前国内媒体报导,南方基金、汇添富基金和国泰基金三家基金公司近日获批货币基金T+0业务.此前国内货币基金赎回需要1-2天后到帐.
汇添富相关人士表示,公司新推的T+0赎回业务,投资者在包括周一至周日的任何一个自然日的7点至22点均可进行货币基金赎回,并即时取现.不过目前每天每个帐户T+0取现上限为2万元人民币,并需支付4-8元的手续费.
目前国内货币基金资产规模约4,000亿元人民币,但银行短期理财产品规模高达10万亿元,住户活期存款亦在15万亿元左右.
据银河证券统计,截止9月21日,国内52只A类货币基金过去一年净利增长为4.0983%,明显超出活期存款0.35%利率水平,甚至高于一年期定期存款利率.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。