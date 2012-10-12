〔中国基金〕汇添富率先开通货币基金T+0赎回,瞄准活期存款市场

路透上海10月12日电---中国汇添富基金管理公司周五宣布,已自周四起率先开通货币基金网上直销T+0赎回业务,真正实现货币基金赎回实时到帐.这使得货币基金的流动性已可以与银行活期存款相比,收益率又较活期存款高,有望吸引包括活期存款在内的万亿规模低风险理财资金的关注.

此前国内媒体报导,南方基金、汇添富基金和国泰基金三家基金公司近日获批货币基金T+0业务.此前国内货币基金赎回需要1-2天后到帐.

汇添富相关人士表示,公司新推的T+0赎回业务,投资者在包括周一至周日的任何一个自然日的7点至22点均可进行货币基金赎回,并即时取现.不过目前每天每个帐户T+0取现上限为2万元人民币,并需支付4-8元的手续费.

目前国内货币基金资产规模约4,000亿元人民币,但银行短期理财产品规模高达10万亿元,住户活期存款亦在15万亿元左右.

据银河证券统计,截止9月21日,国内52只A类货币基金过去一年净利增长为4.0983%,明显超出活期存款0.35%利率水平,甚至高于一年期定期存款利率.(完)