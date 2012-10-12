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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 14:29 BJT

〔印尼卢比汇率〕印尼央行总裁称将维持在9,500-9,600直到2012年底

路透雅加达10月12日电---印尼央行总裁称将维持印尼卢比兑美元在9,500-9,600直到2012年底.(完)

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