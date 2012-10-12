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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 14:27 BJT

〔德国经济〕政府预计今明年两年GDP增长率料为约1%--报导

路透柏林10月12日电---德国商报(Handelsblatt)周五报导,德国政府将提高2012年经济成长率预估,由0.7%调升至1%左右,同时调降2013年成长预估,由1.6%降至约1%.

德国政府预定下周三公布成长预估,这份预估将是政府税务估计及预算计划的根据.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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