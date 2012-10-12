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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 14:44 BJT

〔西班牙经济〕经济部长德金多斯称,没有任何国家对求援提出政治反对

路透东京10月12日电---西班牙经济部长德金多斯称,

* IMF认为西班牙和意大利的问题一样

* 并没有任何人向西班牙施压,促其申请援助

* 了解欧洲央行购债计划已准备好启动这点很重要

* 如果11月公布的最新经济预测显示衰退加深,可能就必须调整名义赤字目标

* 11月将评估最新经济预测对2013年预算案的影响

* 西班牙的求援决定不会取决于评级机构的行动

* "绝对"没有任何国家对西班牙的潜在援助申请提出政治反对.(完)

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