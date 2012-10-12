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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 14:23 BJT

〔日本股市〕日经指数连续第二天触及逾两个月收盘低位,本周收挫3.7%

路透东京10月12日电---日本股市日经指数周五连续第二天跌至逾两个月最低收盘位.软银(9984.T)大跌17%,之前该公司称正在进行投资于美国企业Nextel(S.N)的谈判.

不过出口商股价上扬帮助限制跌幅,因有关可能有大规模交易达成的消息压低日圆.

日经指数.N225下滑0.2%至8,534.12点.本周收低3.7%,为5月迄今最大单周降幅,且是连续第四周下挫.

东证股价指数.TOPX上涨0.6%,至718.32点.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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