版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 14:19 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:美元兑坡元下滑,兑主要货币几无变动

0605GMT

* 美元/坡元下滑0.6%,此前新加坡金管局政策立场转强;美元兑主要货币几无变动

* 亚洲股市表现不一:日经指数下滑0.2%,沪综指持平,新加坡海峡时报指数涨0.4%

* 美元/人民币创新低,一年期NDF低点为6.3510

* 稍晚公布路透/密西根大学美国消费者信心指数,关注明日中国贸易数据 (完)

--编译 艾茂林审校 戴素萍

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐