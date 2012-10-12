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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 15:04 BJT

〔投行观点〕瑞士信贷调升2013年布兰特原油期货预估至每桶115美元

路透10月12日电---瑞士信贷银行公布调整以下商品的价格预估:

时期 项目 最新预估 原先预估

2013年 西德克萨斯中质油(WTI) 每桶106美元 每桶97美元

2013年 布兰特原油期货 每桶115美元 每桶103美元

2013年第一季 布兰特原油 每桶110美元 每桶100美元

2013年第一季 WTI原油 每桶97美元 每桶91美元

2013年第一季 黄金 每盎司1,790美元 每盎司1,820美元

2013年第一季 白银 每盎司33.80美元 每盎司32.50美元

2013年第一季 铝 每吨2,100美元 每吨2,050美元

2013年第一季 锌 每吨2,100美元 每吨1,900美元

2013年第一季 铜 每吨8,000美元 每吨7,800美元 (完)

--编译 肖群英;审校

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