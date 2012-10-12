《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周累计走升0.28%,为连续十周维持升值态势.国庆长假后央行 维持此前中间价水平于6.34元一线,在客盘相对平衡的状态下,市场成交价保持在日间波幅 上限附近强势窄幅波动,显示较强的人民币升值压力,周五时央行中间价升破6.33元关口,即 期应声跳空高涨,当日收盘连续第三日打破历史新高.由于仍然缺乏购汇需求,后期人民币即 期料继续走强.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场本周净投放量较国庆长假前一周缩减逾五成,至1,640亿元人民币;不过 面对节后因例行调整准备金引发的短暂流动性缺口,央行仍及时出手援助,显示逆回购应对资 金面变化的灵活性. 市场人士并认为,中共十八大将于下月上旬召开,届时新一届领导层将确定,未来的政策方 向才会最终明晰,这之前货币政策难有大动作出现,公开市场逆回购仍为主要操作工具,短期 内调降存款准备金率可能性更弱.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券收益率周一由于资金面骤紧而上行,但随资金面回暖,当周多数交易日呈 回落趋势.周五公布的贷款数据符合预期,并未为市场提供方向,谨慎观望情绪弥漫.在十八 大之前政策面和资金面维稳概率较大,债市缺乏刺激因素,短期将维持盘整.[CN/CN] 票据: --国庆长假后第一周,中国票据市场转贴利率较节前明显回落,得益于金融机构信贷规模较为 充裕,及当周资金成本绵延下行.市场当前对于短期流动性前景的预期偏暖,若资金面维持宽 松状态则有利于推动票市继续向下.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周小幅震荡.虽然场内维稳预期相当强,央企大股东增持声不断,但总体赚 钱效应不强,盘中缺乏持续强势板块,沪综指在60日均线附近受到压制.沪综指.SSEC周五收 报2,104.932点,单周上涨0.9%.[.SSCN] 期市: --沪铜主力合约当周小幅震荡.市场担忧全球比济成长疲弱,全周铜价弱势整理,明年1月期铜 合约周五收报58,980元,较上周跌790元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周低位盘整.在上周五美国公布不错就业数据后,周一金价自高位大幅回落.随后 在全球经济增长放缓忧虑下,金价低位企稳.国内期金主要合约周五收报359.95元,较上周跌1.5%.(完) --整理 边竞/康熙泽; 审校 曾祥进