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市场报道 | 2012年 10月 12日 星期五 14:53 BJT

〔巴西经济〕随着经济复苏加强,巴西或需加息以遏制通胀预期--IMF

路透墨西哥城10月12日电---国际货币基金组织(IMF)周五称,随着经济增长反弹,巴西可能需要加息以遏制通胀预期.

巴西央行本周三降息至7.25%的纪录低位,分析师和官员对明年是否需要升息意见分歧.

IMF预计,2013年巴西经济增速料回升至4%,通胀率为5.1%,高于央行的目标区间中心点4.5%.

"随着复苏加强,一些国家(比如巴西和乌拉圭)可能需要及时退出政策刺激措施,以更牢固地控制通胀预期,"IMF在最新发布的拉美区域报告中称.(完)

--编译 艾茂林;审校 戴素萍

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