《中国新债》中海发展将发行25亿元公司债,中金和国泰君安主承--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月12日电---两位消息人士周五表示,中国油品及乾散货运输公司--中海发展(600026.SS)(1138.HK)将于近期发行25亿元人民币公司债,主承销商为中金公司和国泰君安证券.
其中一位消息人士透露,"该期债券的发行时间还未最终确定,预计将于下下周发行".
消息人士并表示,该期债券可能将分5年、7年和10年几个品种发行.主体和债项评级均为AAA,并由母公司中国海运集团担保.
中海发展A股周五收涨0.92%,报4.41元人民币.过去一个月则累计下跌1.80%.
在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发改委主管,公司债则归中国证监会审核.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 屈桂娟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。