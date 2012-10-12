《中国新债》中海发展将发行25亿元公司债,中金和国泰君安主承--消息

路透北京10月12日电---两位消息人士周五表示,中国油品及乾散货运输公司--中海发展(600026.SS)(1138.HK)将于近期发行25亿元人民币公司债,主承销商为中金公司和国泰君安证券.

其中一位消息人士透露,"该期债券的发行时间还未最终确定,预计将于下下周发行".

消息人士并表示,该期债券可能将分5年、7年和10年几个品种发行.主体和债项评级均为AAA,并由母公司中国海运集团担保.

中海发展A股周五收涨0.92%,报4.41元人民币.过去一个月则累计下跌1.80%.

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发改委主管,公司债则归中国证监会审核.(完)