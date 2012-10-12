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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 15:13 BJT

〔中国股市〕沪综指收市小涨,持续强势板块难寻令观望气氛仍浓

路透上海10月12日电---中国股市沪综指周五收盘小涨.分析师指出,由于盘中始终未能出现持续领涨板块,场内谨慎人气仍未能改观,沪综指继续在2,100点附近小幅盘整.

沪综指.SSEC收报2,104.932点,微涨2.064点,或0.10%,全周累计仅小涨0.9%;上海A股今日全日成交513亿元人民币,上日为566亿元.

"还是在震荡啊,我没看见有什么持续走强的板块,操作效应较差."长江证券分析师宋中庆指出,未来走势还是要看大盘能否有效突破上档技术位的压制.

目前沪综指5日均线与60日均线在2,104点已接近形成黄金交叉.宋中庆表示,大盘有效突破上档技术位,除需指数突破短期均线系统外,还要有一定成交量配合,以及盘中下探幅度亦不能太大.

文化传媒股今日走势较强,在中国作家莫言获得诺贝尔文学奖后,国内出版行业被市场看好.新华传媒(600825.SS)收在涨停位6.23元,涨0.57元.

沪深300指数.CSI300收升0.09%,报2,304.531点.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,309.6点,跌0.16%,成交量为600,298手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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