〔中国股市〕沪综指收市小涨,持续强势板块难寻令观望气氛仍浓

欧元债市：公债收益率上扬，因欧元区通胀四年来首次触及2%
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透上海10月12日电---中国股市沪综指周五收盘小涨.分析师指出,由于盘中始终未能出现持续领涨板块,场内谨慎人气仍未能改观,沪综指继续在2,100点附近小幅盘整.
沪综指.SSEC收报2,104.932点,微涨2.064点,或0.10%,全周累计仅小涨0.9%;上海A股今日全日成交513亿元人民币,上日为566亿元.
"还是在震荡啊,我没看见有什么持续走强的板块,操作效应较差."长江证券分析师宋中庆指出,未来走势还是要看大盘能否有效突破上档技术位的压制.
目前沪综指5日均线与60日均线在2,104点已接近形成黄金交叉.宋中庆表示,大盘有效突破上档技术位,除需指数突破短期均线系统外,还要有一定成交量配合,以及盘中下探幅度亦不能太大.
文化传媒股今日走势较强,在中国作家莫言获得诺贝尔文学奖后,国内出版行业被市场看好.新华传媒(600825.SS)收在涨停位6.23元,涨0.57元.
沪深300指数.CSI300收升0.09%,报2,304.531点.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,309.6点,跌0.16%,成交量为600,298手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]
中国融资融券 [.SSCN]
路透伦敦3月2日 - 德国指标10年期公债收益率周四升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G