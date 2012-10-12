高盛CEO承诺多纳税5%,支持国会达成预算协议

欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因美元上涨
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月11日电---高盛执行长布兰克梵（Lloyd Blankfein）周四成为最新一位承诺多纳税的大企业高管，他表示将多纳税5%，目的是希望国会两党达成一项长期协议，以避免美国陷入“财政悬崖”。
美国一个企业高管组织已筹资近3,000万美元，用来支持国会达成一项协议，以避免规模近6,000亿美元的增税减支措施在年底生效。布兰克梵是该组织成员之一。
若为促使国会达成协议需要多纳税5%，当布兰克梵被问及对此假设的看法时，他表示：“当然（愿意）……我不知道还有谁不这么想。”
布兰克梵持中间偏左的政治观点，他周四与Erskine Bowles及Alan Simpson一道接受了CNBC的采访。Bowles和Simpson是奥巴马总统2010年12月成立的减赤委员会联席主席。
布兰克梵还称，如果国会两党能达成折中协议，还能对美国经济带来“巨大的”积极影响。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
路透3月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 306.0 13 - - * 4月 295.5 51 295.6 4 * 5月 288.5 86 290.0 9 * 6月 283.0 338 283.5 44 * 7月 276.9 1517 277.9 367 * 8月 274.7 5239 274.6 765 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
路透调查周四显示，预计兰特涨势已接近尾声，因对新兴市场资产的需求减弱，与此同时，执政党准备选举新领导层，导致南非政治风险加剧。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)