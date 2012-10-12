高盛CEO承诺多纳税5%,支持国会达成预算协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月11日电---高盛执行长布兰克梵（Lloyd Blankfein）周四成为最新一位承诺多纳税的大企业高管，他表示将多纳税5%，目的是希望国会两党达成一项长期协议，以避免美国陷入“财政悬崖”。

美国一个企业高管组织已筹资近3,000万美元，用来支持国会达成一项协议，以避免规模近6,000亿美元的增税减支措施在年底生效。布兰克梵是该组织成员之一。

若为促使国会达成协议需要多纳税5%，当布兰克梵被问及对此假设的看法时，他表示：“当然（愿意）……我不知道还有谁不这么想。”

布兰克梵持中间偏左的政治观点，他周四与Erskine Bowles及Alan Simpson一道接受了CNBC的采访。Bowles和Simpson是奥巴马总统2010年12月成立的减赤委员会联席主席。

布兰克梵还称，如果国会两党能达成折中协议，还能对美国经济带来“巨大的”积极影响。（完）