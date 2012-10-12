《汇市简讯》英镑/美元在1.6054遇阻,FAS主席对英国量化宽松发表看法

0639GMT * 亚洲交易时段,英镑兑美元在1.6054左右面临新阻力,该水准是1.6310-1.5975跌势的23.6%回档位 * 英镑周四触及1.6055的高位,随后回落至1.6026低点,后者亦是亚洲盘触及的低位. * FSA主席Turner:英国出台更多量化宽松的"边际效应"会递减"(Telegraph).(完) --编译 洪曦;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=