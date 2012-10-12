〔基金产业〕Senrigan创建一个单独基金,将旗下五笔投资挪入其中

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月12日电---两名知情人士透露,专注于亚洲市场的对冲基金Senrigan Capital已将其投资组合中的五笔投资转移到一个单独的工具中,因今年严重亏损.Senrigan享有黑石集团的支持.
Senrigan由Citadel前交易员Nick Taylor领导,去年该基金管理的10亿美元资金蒸发了一半,今年迄今的表现又成为主要区域性对冲基金中最差的之一.
熟悉Senrigan收益状况的消息人士称,今年9月该基金规模又缩水约15%,促使投资者要求赎回资金.
他们补充道,Senrigan将这个单独的基金称为"特定目的机构(SPV)".
Senrigan发言人Katarina Bendle拒绝置评.
消息人士称,Senrigan上周已向客户告知SPV的事情.当Senrigan清算投入到SPV的这部分资产后,客户将获得其在Senrigan所投资金的6%.
这些投资总计约4,000万美元,其中包括对澳洲矿企Sundance Resources (SDL.AX)的投资,后者已接受中国汉龙集团14亿美元的收购报价.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。