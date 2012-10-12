〔基金产业〕Senrigan创建一个单独基金,将旗下五笔投资挪入其中

路透香港10月12日电---两名知情人士透露,专注于亚洲市场的对冲基金Senrigan Capital已将其投资组合中的五笔投资转移到一个单独的工具中,因今年严重亏损.Senrigan享有黑石集团的支持.

Senrigan由Citadel前交易员Nick Taylor领导,去年该基金管理的10亿美元资金蒸发了一半,今年迄今的表现又成为主要区域性对冲基金中最差的之一.

熟悉Senrigan收益状况的消息人士称,今年9月该基金规模又缩水约15%,促使投资者要求赎回资金.

他们补充道,Senrigan将这个单独的基金称为"特定目的机构(SPV)".

Senrigan发言人Katarina Bendle拒绝置评.

消息人士称,Senrigan上周已向客户告知SPV的事情.当Senrigan清算投入到SPV的这部分资产后,客户将获得其在Senrigan所投资金的6%.

这些投资总计约4,000万美元,其中包括对澳洲矿企Sundance Resources (SDL.AX)的投资,后者已接受中国汉龙集团14亿美元的收购报价.(完)