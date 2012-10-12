〔日本股市〕日经指数跌至两个月收盘低位,软银领跌(更新版)

(新增细节)

* 日经指数下滑0.2%,东证指数涨0.6%

* 日经指数本周下挫3.7%,为5月以来最大周跌幅

* 软银暴跌17%,正参与投资Sprint Nextel的谈判

路透东京10月12日电---日本股市日经指数周五连续第二天跌至逾两个月最低收盘位.软银(9984.T)大跌17%,之前该公司称正在进行投资于美国企业Nextel(S.N)的谈判.

不过出口商股价上扬帮助限制跌幅,因有消息称此交易规模可能超过2万亿(兆)日圆(256亿美元),帮助压低了日圆.

日经指数.N225下滑0.2%至8,534.12点,连续第五个交易日下跌.本周收低3.7%,为5月迄今最大单周降幅,且是连续第四周下挫.