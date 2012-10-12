路透伦敦10月12日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

德国商业银行:

欧元/美元:之前跌破但又已经从200日移动均线切入位1.2825美元反弹.这波反弹走势使得技术指标趋于中性,但汇价仍呈横盘波动态势.我们继续预期后市涨势温和,将在1.3072美元处受阻.三个月上行趋势线切入位1.2776美元预计将成为攻击目标.该水准如果失守,汇价将面临更大跌压,有可能先后跌向1.2605和1.2472,这两个水准分别为7月以来走势的50%和61.8%回档位.若能守在1.2776美元上方,我们仍不排除后市重新上探1.3072美元(近期高位),甚至1.3173/77区间的可能(今年迄今走势的78.6%费波纳奇回档技术位),不过依然倾向认为汇价将失守1.2776美元水准.

美元/日圆:已急剧上扬,虽然这点让人印象深刻,但汇价收盘尚未突破站上一目均衡云区阻力位(今日在78.74/79.00日圆).我们怀疑市场将拉出偏多的下降楔形形态.这或许是看涨讯号.不过,除非汇价明确收在云区阻力位(79.00日圆)上方,最好能收在200日移动均线切入位79.37日圆上方,否则我们必须对汇价展开进一步盘整,且可能下探更低水准有心理准备.汇价预计将在近期低位77.45和77.13处仍有支撑.200日移动均线上方,首道上档阻力位在8月高点79.66,之后阻力在6月高点80.63.在稍微更长的时期内,我们预计汇价将反弹升向2012年内高点84.19.

美元/瑞郎:曾经突破但未能收在下行趋势线上方,使得汇价在通道支持0.9290瑞郎上方展开横盘波动.目前汇价正在盘整,汇价需要收在0.9438上方,才能确认上行意愿.技术指标已变得中性,要对汇价进一步展开横向区间波动有心理准备.假设收盘价高于0.9438瑞郎,应能看到底部形成,汇价将先后涨向0.9520和0.9600/35.日内跌势应该会在0.9334/.9290处获得支撑,若跌破此支持,将下看0.9240的低点.

纽约 当日 今年来 2011年

0915GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2960 1.2926 +0.26 +0.12 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.41 78.32 +0.11 +1.91 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 101.62 101.30 +0.32 +2.06 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9327 0.9350 -0.25 -0.52 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6046 1.6044 +0.01 +3.29 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9781 0.9783 -0.02 -4.04 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0267 1.0264 +0.03 +0.41 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8195 0.8170 +0.31 +5.28 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.520 80.390 +0.16 +2.39 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.280 64.020 +0.41 +7.44 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.82 125.74 +0.06 +5.26 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2519 1.2544 -0.20 -4.62 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 白云;审校 王冠中

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