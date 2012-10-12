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货币新闻 | 2012年 10月 12日 星期五 15:39 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元涨至日高1.29705美元,主权帐户买盘触发停止单

路透伦敦10月12日电---欧元/美元EUR=周五升0.3%,至1.2971美元.交易员称,1.2950附近的停止单被触发,助推了涨势,但在1.2980上方挂有卖盘.(完)

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