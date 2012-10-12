〔日本债市〕公债价格结束三连涨收低,投资者了结此前获利

路透东京10月12日电---日本公债收益率(殖利率)周五于四日来首次上涨,因前一日指标收益率收在九周低点后,投资者了结获利.

指标10年期日债收益率JP10YTN=JBTC上涨1.5个基点,报0.765%.

10年期日本公债期货2JGBv1在午后延续跌势,据称有对冲基金的卖盘,盘终跌0.11点至144.22.早盘收报144.29,稍早曾高见144.34,为8月7日以来最高水准.