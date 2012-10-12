〔中国债市〕人民币IRS短端继续小降中长端走稳,短期内料波动有限

路透上海10月12日电---中国人民币利率互换(IRS)周五短端继续小降,因资金面宽松格局不改,中长端则走稳;在央行公开市场的呵护下,市场流动性短期内料变化不大,而十八大不久将召开,政策面维持稳定可能性较大,IRS暂缺乏大幅波动的空间.

上海一银行交易员称,"早上下来过一波,(七天)回购利率早上开的比较低,IRS也跟着走了一下,现在看短端还是小降,五年的跟昨天差不多了."

他并指出,IRS市场短期内难觅兴奋点,可能还会更多地跟随公开市场逆回购利率的走向,如果逆回购利率保持稳定,IRS走势也将趋于平稳.

银行间市场周五质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和七天品种持稳,14天期则受开盘价牵引,止跌并调头向上.不过交易人士表示,市场中流动性整体宽裕格局并未改变,大型银行出钱意愿明显. [CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.2600/ 3.3700 3.0792/ 3.1725 3.1117/ 3.2067 3.1617/ 3.2583 3.2100/ 3.4375

周四 3.2967/ 3.4100 3.1021/ 3.1879 3.1286/ 3.2214 3.1729/ 3.2671 3.2060/ 3.4140

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变动 -0.0367/-0.0400 -0.0229/-0.0154 -0.0169/-0.0147 -0.0112/-0.0088 +0.0040/+0.0235

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)