〔中国债市〕人民币IRS短端继续小降中长端走稳,短期内料波动有限

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月12日电---中国人民币利率互换(IRS)周五短端继续小降,因资金面宽松格局不改,中长端则走稳;在央行公开市场的呵护下,市场流动性短期内料变化不大,而十八大不久将召开,政策面维持稳定可能性较大,IRS暂缺乏大幅波动的空间.
上海一银行交易员称,"早上下来过一波,(七天)回购利率早上开的比较低,IRS也跟着走了一下,现在看短端还是小降,五年的跟昨天差不多了."
他并指出,IRS市场短期内难觅兴奋点,可能还会更多地跟随公开市场逆回购利率的走向,如果逆回购利率保持稳定,IRS走势也将趋于平稳.
银行间市场周五质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和七天品种持稳,14天期则受开盘价牵引,止跌并调头向上.不过交易人士表示,市场中流动性整体宽裕格局并未改变,大型银行出钱意愿明显. [CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
周五 3.2600/ 3.3700 3.0792/ 3.1725 3.1117/ 3.2067 3.1617/ 3.2583 3.2100/ 3.4375
周四 3.2967/ 3.4100 3.1021/ 3.1879 3.1286/ 3.2214 3.1729/ 3.2671 3.2060/ 3.4140
------------------------------------------------------------------------------------
变动 -0.0367/-0.0400 -0.0229/-0.0154 -0.0169/-0.0147 -0.0112/-0.0088 +0.0040/+0.0235
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。