〔中国票据市场〕国庆假期后第一周转帖利率明显回落,短期有望续降

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月12日电---国庆长假后第一周,中国票据市场转贴利率较节前明显回落,得益于金融机构信贷规模较为充裕,及当周资金成本绵延下行.市场当前对于短期流动性前景的预期偏暖,若资金面维持宽松状态则有利于推动票市继续向下.
不过交易人士强调,虽然季末已过,但马上就要进入月中,部分机构开始未雨绸缪,为月底信贷结构调整早做打算,这或限制未来转帖利率的下行幅度.
"周一转帖利率水平比节前大幅下降,之后走势算是稳中有降吧."华东一银行交易员称.
另有交易人士透露,当前转贴市场成交价格在年息5%稍上一点的位置,低于节前5.7%-5.8%左右的水平.
中国央行公开市场本周净投放量较国庆长假前一周缩减逾五成,至1,640亿元人民币;不过面对节后因例行调整准备金引发的短暂流动性缺口,央行仍及时出手援助,显示逆回购应对资金面变化的灵活性.[CN/MMTCN]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.2960/5.0325 5.4720/5.1880 6.0360/5.6853
9月28日 5.4370/5.1955 5.7090/5.4075 6.2388/5.8453
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变动 -14.10bp/-16.30bp -23.70bp/-21.95bp -20.284bp/-16.00bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价下跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.5164%,较国庆假期前9月28日的4.6598%下跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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周五 2.9150/2.8550 2.9800/2.9130
9月28日 2.9436/2.8882 2.9891/2.9227
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 康熙泽; 审校
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。