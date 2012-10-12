〔中国票据市场〕国庆假期后第一周转帖利率明显回落,短期有望续降

路透北京10月12日电---国庆长假后第一周,中国票据市场转贴利率较节前明显回落,得益于金融机构信贷规模较为充裕,及当周资金成本绵延下行.市场当前对于短期流动性前景的预期偏暖,若资金面维持宽松状态则有利于推动票市继续向下.

不过交易人士强调,虽然季末已过,但马上就要进入月中,部分机构开始未雨绸缪,为月底信贷结构调整早做打算,这或限制未来转帖利率的下行幅度.

"周一转帖利率水平比节前大幅下降,之后走势算是稳中有降吧."华东一银行交易员称.

另有交易人士透露,当前转贴市场成交价格在年息5%稍上一点的位置,低于节前5.7%-5.8%左右的水平.

中国央行公开市场本周净投放量较国庆长假前一周缩减逾五成,至1,640亿元人民币;不过面对节后因例行调整准备金引发的短暂流动性缺口,央行仍及时出手援助,显示逆回购应对资金面变化的灵活性.[CN/MMTCN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.2960/5.0325 5.4720/5.1880 6.0360/5.6853

9月28日 5.4370/5.1955 5.7090/5.4075 6.2388/5.8453

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变动 -14.10bp/-16.30bp -23.70bp/-21.95bp -20.284bp/-16.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.5164%,较国庆假期前9月28日的4.6598%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.9150/2.8550 2.9800/2.9130

9月28日 2.9436/2.8882 2.9891/2.9227

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 康熙泽; 审校

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